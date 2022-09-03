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Hoş geldin Yusuf Yazıcı!

Karadeniz devi, 2019’da 18.5 milyon euro’ya Lille’e sattığı eski futbolcusunu 1 seneliğine kiraladı. Yusuf Yazıcı dün 13.15’te özel uçakla İstanbul’a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Hoş geldin Yusuf Yazıcı!

Son şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Bordo-mavili yönetim, 2019'da 19.5 milyon euro'ya Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi. Fransa'dan kalkan özel uçakla 13.15'te Atatürk Havalimanı'na gelen Yusuf'u Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. 2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.

MUTLUYUM, HEYECANLIYIM

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Tekrardan döndüğüm için mutluyum, heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahada başarı ile pekiştiririm. Buraya gelişimdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım onları çok sevindiririm. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Yusuf, dün gece Trabzonspor'un, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçı da tribünden izledi.

FORMA MÜZEDEN ÇIKTI

Trabzonspor tarihinin en yüksek transfer bedeli ile yurt dışına yaptığı transferin ardından 97 numaralı forması müzeye kaldırılmıştı. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da bu forma numarasını giymesi bekleniyor.

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