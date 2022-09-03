Fırtına geri döndü

Süper Lig'de 5. hafta Ümraniyespor- Trabzonspor karşılaşmasıyla açıldı. Bordo-mavililer, ligdeki son iki maçında Antalyaspor'a kaybetmiş, Galatasaray ile de berabere kalmıştı. Aynı dönemde Avrupa'da ise Kopenhag'a elenmişti. 4 resmi maçtır kazanamayan Karadeniz temsilcisinde hedef 3 puanı almaktı. Bunu da başardı. Savunmada derli toplu oynayan İstanbul ekibi karşısında Trabzonspor net pozisyon bulmakta zorlandı. Genelde paslarla rakip kaleye yaklaşarak yay civarından şut denedi.

ÇOK İYİ TAKİP ETTİ

İkinci yarıda bordo-mavililer baskısını artırdı. Ancak yine kalabalık Ümraniyespor savunmasını açmayı başaramadılar. Ta ki 60. dakikaya kadar. Trabzonspor'un şut silahı Anastasios Bakasetas sert bir şut çekti. İstanbul ekibinin kalecisi Serkan Kırıntılı topu iyi şekilde çelemedi. Pozisyonu çok iyi takip eden Trezeguet düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Bu golle Trabzonspor, Ümraniyespor'un kilidini açtı. Kalan bölümde kırmızı-beyazlılar yüklendi ancak Karadeniz Fırtınası 3 puanı 1-0'lık skorla aldı.

AVCI'DAN SÜRPRİZ 11

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçında farklı bir 11'i sahaya sürdü. Bordomavililerde sakatlığı geçen Anastasios Bakasetas 11'de başladı. Kopenhag'a giden Anderas Cornelius'un yerine Djaniny Semedo en uçta görev aldı. Vitor Hugo'nun yerine Stefano Denswil tercih edildi. Sağda ise Jens Stryger'in yerine Dorukhan Toköz oynadı.

1 DAKİKA BEKLEDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu'na düzenlenen saldırı nedeniyle farkındalık oluşturma adına bu hafta maçlara 1 dakika gecikmeli başlama kararı alınmıştı. Dün de Ümraniyespor- Trabzonspor maçı 21.01'de başladı. Tribünleri dolduran taraftarlar da hain saldırıyı kınadı.