Dorukhan üzüntüsü

Trabzonspor, Hatayspor ile oynadığı maçta Edin Visca şoku yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu sol kolunun üzerine düşmüştü. Kolu kırıldığı için de ilk devreyi kapatmıştı. Bordomavililer bu şoku atlatmaya çalışırken dün Kasımpaşa deplasmanında devre biterken Dorukhan Toköz savunmaya koşarken depar attığı sırada sol dizi ters döndü. Tecrübeli oyuncu yerde kaldı. Yanına giden takım arkadaşları M.Taha Tepe ve Abdülkadir Ömür hemen değişiklik istedi. 26 yaşındaki futbolcu ambulansla hemen hastanaye götürüldü. MR'a girdi.