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Çilingir şutuyla çözdü

Trabzonspor’un ‘çilingir’ lakaplı yıldızı Bakasetas bu defa golüyle değil, şutuyla rakibi açtı. Maç sonunda alkışı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Çilingir şutuyla çözdü
Karadeniz temsilcisi, Ümraniyespor karşısında son 10 dakikalık bölüm hariç pozisyon bulmakta zorlandı. Kalabalık savunma karşısında teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına şut emri verdi. Savunmadan Marc Bartra ile orta sahanın 'Çilingir' lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas bu talimatı yerine getirdiler. Dakikalar 60'ı gösterirken Yunan yıldız uzaklardan mermi gibi bir şut çıkardı. Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı topu ancak çelebildi. Trezeguet ribandu alıp golünü attı. Fırtına, Bakasetas'ın bu sefer golüyle değil, şut gücüyle maçı çözmüş oldu. Abdullah Avcı maç sonu oyuncusunu övdü.
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