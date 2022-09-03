Çilingir şutuyla çözdü

Karadeniz temsilcisi, Ümraniyespor karşısında son 10 dakikalık bölüm hariç pozisyon bulmakta zorlandı. Kalabalık savunma karşısında teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına şut emri verdi. Savunmadan Marc Bartra ile orta sahanın 'Çilingir' lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas bu talimatı yerine getirdiler. Dakikalar 60'ı gösterirken Yunan yıldız uzaklardan mermi gibi bir şut çıkardı. Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı topu ancak çelebildi. Trezeguet ribandu alıp golünü attı. Fırtına, Bakasetas'ın bu sefer golüyle değil, şut gücüyle maçı çözmüş oldu. Abdullah Avcı maç sonu oyuncusunu övdü.