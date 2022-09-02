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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | TS maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler görev yapacak. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımın da 11'leri açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 19:53 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 20:02
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | TS maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Hangikredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut.

TRABZONSPOR: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi - Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ!

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kadrosunda yer alacak.




GOMEZ'İN FORMASI GÖTÜRÜLDÜ

Trabzonspor'un flaş transferi Maxi Gomez'in İstanbul'da sözleşme imzalayıp lisans işlemleri tamamlanmasının ardından oynanacak maçta forma giyme ihtimali üzerine, oyuncu için hazırlanan 30 numaralı forma kafileyle birlikte İstanbul'a götürüldü.

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