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ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper lig'de heyecan devam ediyor. Ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor, son şampiyon Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, kazanarak taraftarını mutlu etmek ve çıkış yakalamak istiyor. Ümraniyespor - Trabzonspor maçı öncesinde birçok detay merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 10:30
ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 Ümraniyespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Hangikredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.


ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: S. KIRINTILI, S. GÖKSU, ALLYSON, SACKEY, GLUMAC, LENJANI, MRSIC, OĞUZ, AVOUNOU, METEHAN, BETTAIEB

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, HAMSIK, BARDHI, DJANINY, TREZEGUET, UMUT


TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

UMUT BOZOK VE NACİ ÜNÜVAR KADRODA!

Takım kaptanı Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ!

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kadrosunda yer alacak.




GOMEZ'İN FORMASI GÖTÜRÜLDÜ

Trabzonspor'un flaş transferi Maxi Gomez'in İstanbul'da sözleşme imzalayıp lisans işlemleri tamamlanmasının ardından oynanacak maçta forma giyme ihtimali üzerine, oyuncu için hazırlanan 30 numaralı forma kafileyle birlikte İstanbul'a götürüldü.

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