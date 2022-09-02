Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Hangikredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut.

TRABZONSPOR: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi - Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

GOMEZ VE UMUT YEDEKLER ARASINDA

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ile Bakasetas 11'de maça başlarken, yeni tranfserler Maxi Gomes ve Umut Bozok ise yedekler arasında yer aldı.

Diğer yeni tranfserler Naci Ünüvar ve Lahtimi ise kadroya alınmadığı bildirildi.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.



TRABZONSPOR'DA YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ!

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi.