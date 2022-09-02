Haberler Trabzonspor Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı izle

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 21:00
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Hangikredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut.

TRABZONSPOR: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi - Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

GOMEZ VE UMUT YEDEKLER ARASINDA

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ile Bakasetas 11'de maça başlarken, yeni tranfserler Maxi Gomes ve Umut Bozok ise yedekler arasında yer aldı.

Diğer yeni tranfserler Naci Ünüvar ve Lahtimi ise kadroya alınmadığı bildirildi.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ!

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den bikinili tekne pozları! Güzelliğine övgüler yağdı
Son dakika: Beşiktaş UEFA ile el sıkıştı!
Çağlar Söyüncü Ada'da gündem oldu!
Cimbom'dan Kaan Ayhan kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı tribünden takip etti
Avcı'dan Umut ve Gomez sözleri!
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Bu haftanın ücretsiz oyunları hangileri? - Epic Games 1-8 Eylül bedava oyunlar
METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?
Bakan Kasapoğlu: TFF saldırısında 2 kişi daha gözaltına alındı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı tribünden takip etti Yusuf Yazıcı tribünden takip etti 21:18
TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle maç 1 dakika geç başladı TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle maç 1 dakika geç başladı 21:17
Göztepe'de ayrılık Göztepe'de ayrılık 20:46
Avcı'dan Umut ve Gomez sözleri! Avcı'dan Umut ve Gomez sözleri! 20:27
Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI 20:05
Kayserispor'un F.Bahçe maçı kadrosu belli oldu! Kayserispor'un F.Bahçe maçı kadrosu belli oldu! 19:46
Daha Eski
Ergin Ataman: Bulgaristan maçı liderlik için önemli Ergin Ataman: Bulgaristan maçı liderlik için önemli 19:29
Çağlar Söyüncü Ada'da gündem oldu! Çağlar Söyüncü Ada'da gündem oldu! 19:23
Cimbom'dan Kaan Ayhan kararı! Cimbom'dan Kaan Ayhan kararı! 18:29
UEFA'dan F.Bahçe ve Trabzonspor açıklaması! UEFA'dan F.Bahçe ve Trabzonspor açıklaması! 18:22
FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı 18:05
Beşiktaş UEFA ile FFP anlaşması yaptı Beşiktaş UEFA ile FFP anlaşması yaptı 18:00