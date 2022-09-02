Ümraniyespor - Trabzonspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Trabzonspor Trezeguet ile güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan başladı.

Haftanın açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Hangi Kredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Trezeguet kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10 yaptı.

Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

TREZEGUET SİFTAH YAPTI

Bordo-mavililerin sezon başında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Trezeguet siftah yaptı.

Yıldız futbolcu bordo-mavili forma ile ilk golünü attı.





DORUKHAN SEDYE İLE ÇIKTI

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.

Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terk etti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarıda Larsen oyuna dahil oldu.





UMUT BOZOK İKİNCİ YARIDA

Bordo-mavililerin Lorient'ten kadrosuna kattığı Umut Bozk forma şansı buldu.

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Milli futbolcu ikinci yarıda Djaniny'nin yerine oyuna dahil oldu.

NACİ VE LAHTIMI KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'un yeni transferleri Naci Ünüvar ve Lahtimi, Ümraniyspor maçı kadrosunda yer bulamadı.