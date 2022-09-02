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Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış karşılaşmasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bozok, "Çalışmaya devam ediyorum. Umarım geçtiğimiz sezon gibi gollerimi atmaya başlayacağım" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 23:27
Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi Trezeguet'in golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmaya devam ediyorum. Umarım geçtiğimiz sezon gibi gollerimi atmaya başlayacağım.

Bu kadar süre oynayacağımı bilmiyordum. 25-30 dakika süre düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bir gol atmak isterdim ama önemli olan takımın kazanması.

Abdullah hoca ile transferden önce telefonda konuşmuştuk. Bana güvendiğini biliyorum."

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