Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi Trezeguet'in golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmaya devam ediyorum. Umarım geçtiğimiz sezon gibi gollerimi atmaya başlayacağım.

Bu kadar süre oynayacağımı bilmiyordum. 25-30 dakika süre düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bir gol atmak isterdim ama önemli olan takımın kazanması.

Abdullah hoca ile transferden önce telefonda konuşmuştuk. Bana güvendiğini biliyorum."