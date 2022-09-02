TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Transferde bombaları art arda patlayan son şampiyon Trabzonspor durmuyor.
Transferde bombaları art arda patlayan son şampiyon Trabzonspor durmuyor.
Fırtına, Olympiakos'un sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için de geri sayımda.
Karadeniz devi bu transfer için Yunan ekibi ile çok büyük ölçüde anlaştı, futbolcu ile de el sıkıştı.
Fırtına'nın 28 yaşındaki Yunan oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştireceği vurgulanıyor.
Bordo-mavililer, yıldız futbolcu için ocak ayında da girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.
Masouras'ın Olympiakos ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce Panionios forması giyen 1.84 boyundaki sol kanat ülkesinin milli takımında da 23 kez görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Masouras, kanatlarda ve ofansif orta sahada görev yapıyor. 28 yaşındaki yıldız geçen sezonki skor katkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı.
Olympiakos formasını 46 maçta giyen Yunan milli yıldız, 12 gol attı, 8 asist yaptı.
FENER'E 2 GOL ATMIŞTI
Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı. Haftanın oyuncusu seçilmişti.
MASOURAS KİMDİR?
Georgios Masouras Kechrinia, Amfilochia, Yunanistan doğumludur. 1 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen topçu 28 yaşındadır.
Profesyonel bir futbolcu olan Georgios Masouras Olimpiakos'ta forma giyiyor.
1,84 metre boyundaki yıldız topçu kanat oyuncudur.
Futbol kariyerine Omonia Kehrinias takımının altyapısında adım atmıştır.
Yunanistan Milli Takım kadrosuna dahil olan Masouras Eylül 2020 tarihinde Süper Lig Yunanistan Ayın Oyuncusu seçilmiştir.