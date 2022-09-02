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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Cornelius'u sattıktan sonra Umut Bozok ve Maxi Gomez ile kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililerin yeni hedefi ise Masouras... Fırtına Yunan futbolcu ve kulübü Olympiakos ile anlaşma sağladı. Artık ödeme planları konuşuluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Transferde bombaları art arda patlayan son şampiyon Trabzonspor durmuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Fırtına, Olympiakos'un sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için de geri sayımda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Karadeniz devi bu transfer için Yunan ekibi ile çok büyük ölçüde anlaştı, futbolcu ile de el sıkıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Fırtına'nın 28 yaşındaki Yunan oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştireceği vurgulanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Bordo-mavililer, yıldız futbolcu için ocak ayında da girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Masouras'ın Olympiakos ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Daha önce Panionios forması giyen 1.84 boyundaki sol kanat ülkesinin milli takımında da 23 kez görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Masouras, kanatlarda ve ofansif orta sahada görev yapıyor. 28 yaşındaki yıldız geçen sezonki skor katkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Olympiakos formasını 46 maçta giyen Yunan milli yıldız, 12 gol attı, 8 asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

FENER'E 2 GOL ATMIŞTI

Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı. Haftanın oyuncusu seçilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

MASOURAS KİMDİR?

Georgios Masouras Kechrinia, Amfilochia, Yunanistan doğumludur. 1 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen topçu 28 yaşındadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Profesyonel bir futbolcu olan Georgios Masouras Olimpiakos'ta forma giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

1,84 metre boyundaki yıldız topçu kanat oyuncudur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Futbol kariyerine Omonia Kehrinias takımının altyapısında adım atmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras günü! Anlaşma tamam

Yunanistan Milli Takım kadrosuna dahil olan Masouras Eylül 2020 tarihinde Süper Lig Yunanistan Ayın Oyuncusu seçilmiştir.

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