Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un, Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 10:13 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 13:45
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un, Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi. Genç yıldız İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Mutluyum, heyecanlıyım, tekrardan döndüğüm için farklı bir heyecanım var. Umarım taraftarı çok sevindiririm" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak.

Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.

DİĞER
Sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!
Yıldızlar boşta kaldı: Listede kimler yok ki!
Karar verildi! İşte gidecek isim
Bedava dünya yıldızı! İşe boştaki futbolcular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomez transferinin perde arkasına Fotomaç ulaştı!
Masouras günü! Anlaşma tamam
DOLAR NE KADAR OLDU? 2 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ALES/3 NE ZAMAN? - ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022
YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 13:44
Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! 13:15
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 12:04
Karar verildi! İşte gidecek isim Karar verildi! İşte gidecek isim 11:47
G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu 11:30
West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? 11:03
Daha Eski
Yüzmede Batuhan Filiz'den büyük başarı! Yüzmede Batuhan Filiz'den büyük başarı! 11:03
Nadal ABD Açık'ta üçüncü turda Nadal ABD Açık'ta üçüncü turda 11:01
Benfica - Vizela maçı saat kaçta? Benfica - Vizela maçı saat kaçta? 10:52
F.Bahçe'de flaş golcü gelişmesi! Temasa geçildi F.Bahçe'de flaş golcü gelişmesi! Temasa geçildi 10:50
Fortuna Sittard - Utrecht maçı saat kaçta? Fortuna Sittard - Utrecht maçı saat kaçta? 10:39
Bedava dünya yıldızı! İşe boştaki futbolcular Bedava dünya yıldızı! İşe boştaki futbolcular 10:36