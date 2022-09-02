TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un, Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi. Genç yıldız İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Mutluyum, heyecanlıyım, tekrardan döndüğüm için farklı bir heyecanım var. Umarım taraftarı çok sevindiririm" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak.

Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.