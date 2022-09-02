Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Maxi Gomez'e 'hoş geldin' paylaşımı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Maxi Gomez'e 'hoş geldin' paylaşımı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer oyuncuya 'hoş geldin' paylaşımı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 14:02 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 14:13
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Maxi Gomez'e 'hoş geldin' paylaşımı

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer oyuncuya 'hoş geldin' paylaşımı yaptı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Valencia ile transferinde anlaşılan Maximiliano Gomez için kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 3 milyon euro ödenecek. Gomez'in başka bir kulübe transfer olması halinde Valencia'ya ayrıca, transfer olduğu kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i kadar ödeme yapılacak.

DİĞER
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten’in kızı Ada birinci sınıf oldu! Eski eşler bir arada!
Yıldızlar boşta kaldı: Listede kimler yok ki!
Karar verildi! İşte gidecek isim
Fırtına sahnede! İşte Avcı'nın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Gomez transferinin perde arkasına Fotomaç ulaştı!
DOLAR NE KADAR OLDU? 2 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ALES/3 NE ZAMAN? - ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022
YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 14:59
Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! 14:34
Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı! Weghorst... Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı! Weghorst... 14:25
Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı! Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı! 14:01
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 13:44
Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! 13:15
Daha Eski
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 12:04
Karar verildi! İşte gidecek isim Karar verildi! İşte gidecek isim 11:47
G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu 11:30
West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? 11:03
Yüzmede Batuhan Filiz'den büyük başarı! Yüzmede Batuhan Filiz'den büyük başarı! 11:03
Nadal ABD Açık'ta üçüncü turda Nadal ABD Açık'ta üçüncü turda 11:01