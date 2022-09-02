TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Maxi Gomez'e 'hoş geldin' paylaşımı

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer oyuncuya 'hoş geldin' paylaşımı yaptı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Valencia ile transferinde anlaşılan Maximiliano Gomez için kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 3 milyon euro ödenecek. Gomez'in başka bir kulübe transfer olması halinde Valencia'ya ayrıca, transfer olduğu kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i kadar ödeme yapılacak.