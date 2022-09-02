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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ümraniyespor maçı sonrası transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım başkanı Ahmet Ağaoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 23:32
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ümraniyespor maçı sonrası transfer sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor, en son da Dorukhan eklendi. Maçtan ziyade en büyük sıkıntımız, Dorukhan'ın sakatlığı.

O bölgede gerçekten çok sakatlık verdik ve alternatifimiz yok. Bir acil alternatif transfer gündeme gelebilir.

Futbolu futbol olarak oynamadık. Futbolu, başarıya giden yolda her şey mübahtır düşüncesiyle bugüne getirdik. Camialar arası gerginlik yüksek.

Herkes bunda pay sahibi. En büyük kimim diyorsa, o da en büyük pay sahibidir. Biraz aklımızı başımıza almamız lazım. Avrupa'da durumumuz içler acısı. Sırbistan önümüzdeki sene direkt katılacak. Bizim şampiyonumuz iki ön eleme oynayacak.

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