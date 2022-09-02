Haberler Trabzonspor Fırtına sahnede! İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Fırtına sahnede! İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Ümraniyespor Trabzonspor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Fırtına sahnede! İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo- mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Süper Kupa final maçı olan Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik takım kafilesine dâhil edildi.

Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas da kadroda.

Kaptan Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklyeniyor.

Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede.

9 numaralı forması hazırlanan Umut Bozok'un da 11'de maça başlayacağı öğrenildi.

İŞTE ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

ÜMRANİYESPOR: S. KIRINTILI, S. GÖKSU, ALLYSON, SACKEY, GLUMAC, LENJANI, MRSIC, OĞUZ, AVOUNOU, METEHAN, BETTAIEB

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, HAMSIK, BARDHI, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe iddiaları sonrası jet hızıyla açıklama geldi…
‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım!
Fassnacht'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomez transferinin perde arkasına Fotomaç ulaştı!
Masouras günü! Anlaşma tamam
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anlaşma tamam! İşte geliş tarihi Anlaşma tamam! İşte geliş tarihi 06:40
Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım! 01:41
Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım! 01:40
Justin Kluivert Valencia'da Justin Kluivert Valencia'da 01:11
Justin Kluivert Valencia'da Justin Kluivert Valencia'da 01:11
Choupo Moting sürprizi! F.Bahçe'ye önerildi Choupo Moting sürprizi! F.Bahçe'ye önerildi 01:10
Daha Eski
Choupo Moting sürprizi! F.Bahçe'ye önerildi Choupo Moting sürprizi! F.Bahçe'ye önerildi 01:09
Amine Harit'in yeni durağı belli oldu Amine Harit'in yeni durağı belli oldu 01:06
Amine Harit'in yeni durağı belli oldu Amine Harit'in yeni durağı belli oldu 01:05
TFF'ye hain saldırı TFF'ye hain saldırı 00:34
Sevilla'nın Nelsson ısrarı! Bir teklif daha Sevilla'nın Nelsson ısrarı! Bir teklif daha 00:28
Cimbom'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Cimbom'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 00:19