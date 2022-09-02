Fırtına sahnede! İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo- mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Süper Kupa final maçı olan Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik takım kafilesine dâhil edildi.

Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas da kadroda.

Kaptan Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklyeniyor.

Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar ilk kez kafilede.

9 numaralı forması hazırlanan Umut Bozok'un da 11'de maça başlayacağı öğrenildi.

İŞTE ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

ÜMRANİYESPOR: S. KIRINTILI, S. GÖKSU, ALLYSON, SACKEY, GLUMAC, LENJANI, MRSIC, OĞUZ, AVOUNOU, METEHAN, BETTAIEB

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, HAMSIK, BARDHI, DJANINY, TREZEGUET, UMUT