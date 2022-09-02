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Abdullah Avcı Ümraniyespor Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 20:28 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 20:31
Abdullah Avcı Ümraniyespor Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hangikredi Ümraniyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

22 ay evvel 13-14 yıl aradan sonra ayrıldık. O Ümraniye'ye gitti ben Trabzon'a. Küçük bütçelerle harika işler yaptı Recep Uçar hoca. 4 maçta da harika işler yaptı, mağlubiyeti hiç hak etmedi. Hayatımız boyunca dost kalacağım ve fikir alışveriş yapacağım bir dostum.

Zor bir maç oynayacağız. Çok derece ciddi almamız gereken bir maç. Enerjimiz yüksek. Konsantrasyonumuz yüksek. Geçen hafta yaptığımız basit pas hatalarını daha aza indirerek, çözüme daha fazla odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Eksiklerimiz dönüyor, transferler geliyor.

Taraftarımız bana son derece destek veriyor. Cumhuriyetin 100. yılında, onlarla beraber yine şampiyon olmak istiyoruz.

Cornelius'a teşekkür ederim. Gelişi de gidişi de çok şıktı. Burada şampiyonluk ve kupalar kazandı. Kendisinin yolu açık olsun. Transferler yaptık. Umut Bozok ve Maxi Gomez'de oynayacak durumdalar. Oyunun gidişatına göre oyuna göre onları sahaya koyabiliriz.

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