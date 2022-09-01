TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Maxi Gomez transferiyle forvet takviyesini yapan Trabzonspor, operasyonlarına devam ediyor.
Maxi Gomez transferiyle forvet takviyesini yapan Trabzonspor, operasyonlarına devam ediyor.
Fırtına, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı ve Olympiakos'un 28 yaşındaki sol kanadı Georgios Masouras'ta da büyük ilerleme kaydetti.
Fransız Kulübü Lille ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Yusuf Yazıcı kiralık olarak kadroya katılacak.
Sezona iyi başlayan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
Masouras için de Yunan ekibi Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor.
GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?
1 Ocak 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Apollon altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Ilysiakos, Panionios ve Olympiakos formaları giydi.
2019'un ocak ayından bu yana Olympiakos formasını terletiyor.
1.84 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, sol kanatta forma giyiyor.
Masouras ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yunanistan Milli Takımı ile 26 karşılaşmada görev alan deneyimli yıldız, 3 gole imzasını attı.
Georgios Masouras'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...