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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de yine şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Maxi Gomez'le anlaşmaya varan bordo-mavililer Yusuf Yazıcı ve Georgios Masouras'ı da renklerine bağlıyor. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 10:52
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Maxi Gomez transferiyle forvet takviyesini yapan Trabzonspor, operasyonlarına devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Fırtına, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı ve Olympiakos'un 28 yaşındaki sol kanadı Georgios Masouras'ta da büyük ilerleme kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Fransız Kulübü Lille ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Yusuf Yazıcı kiralık olarak kadroya katılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Sezona iyi başlayan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Masouras için de Yunan ekibi Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?

1 Ocak 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Profesyonel futbol kariyerine Apollon altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Ardından sırasıyla Ilysiakos, Panionios ve Olympiakos formaları giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

2019'un ocak ayından bu yana Olympiakos formasını terletiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

1.84 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, sol kanatta forma giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Yusuf Yazıcı ile Georgios Masouras yolda!

Masouras ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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