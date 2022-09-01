TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Sabah'ın haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Umut ile görüşerek, "Sana ihtiyacım var. Buradaki rekabet seni daha da güçlendirecek. Gel ve savaşmaya hazır ol" dedi. Umut Bozok'un ikna sürecinde bu cümleler etkili oldu.



