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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Abdullah Avcı, yıldız fubolcuyu bu sözlerle ikna etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Uzun zamandır forvet arayan Trabzonspor, Cornelius'un ani ayrılığının ardından ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Fransız Lorient kulübüyle 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varılınca bu kez 25 yaşındaki golcü ile görüşmeler başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Başka takımlarda da teklifler alan oyuncunun kafasındaki karışıklığı teknik direktör Abdullah Avcı giderdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Sabah'ın haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Umut ile görüşerek, "Sana ihtiyacım var. Buradaki rekabet seni daha da güçlendirecek. Gel ve savaşmaya hazır ol" dedi. Umut Bozok'un ikna sürecinde bu cümleler etkili oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Ardından oyuncuyla 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaşıldı ve İstanbul'dan Marsilya'ya özel uçak gönderildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Uçak dün saat 16.00 sularında Trabzon'a indi. Geçen sezonu şampiyon bitiren takımda gol kralı olup olmayacağı sorulan Umut Bozok ayağının tozuyla iddiasını ortaya koydu.


TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Tecrübeli oyuncu, "Evet gol kralı olarak ligi bitirdim ve umarım bu sezon şampiyonluk yaşarım.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Öncelikli hedef şampiyonluk sonra gol krallığı inşallah.15-20 gol atarım bu sene" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Çok heyecanlı olduğuna vurgu yapan Umut Bozok, "Evimizde oynayacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Taraftarın karşısına bir an önce çıkmak ve futbolumu oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

25 yaşındaki golcü Trabzon'a inen her oyuncu gibi sözlerini "Bize her yer Trabzon" diyerek noktaladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

UMUT BOZOK KİMDİR?
19 Eylül 1996 Fransa Moselle doğumlu… Aslen Yozgatlı olan 25 yaşındaki golcü hem Türk hem de Fransız vatandaşı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

19 yaşında 2016-17 sezonunda Consolat'la Fransa 3. Ligi'nde mücadele ederken 31 maçta attığı 18 golle krallık yaşadı.


TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

21 yaşında Nimes formasını giydiği 2017-18'de 25 gol, 3 asistlik performans sergilerken Ligue 2'de gol kralı oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa ile Süper Lig'de 38 maçta 20 golle gol krallığı yaşadı ve 2012-13 sezonundan bu yana zirveye çıkan ilk yerli oyuncu oldu.

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