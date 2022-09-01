TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Uzun zamandır forvet arayan Trabzonspor, Cornelius'un ani ayrılığının ardından ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı.
Uzun zamandır forvet arayan Trabzonspor, Cornelius'un ani ayrılığının ardından ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı.
Fransız Lorient kulübüyle 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varılınca bu kez 25 yaşındaki golcü ile görüşmeler başladı.
Başka takımlarda da teklifler alan oyuncunun kafasındaki karışıklığı teknik direktör Abdullah Avcı giderdi.