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İşte golcünün kralı

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Lorient’in forveti Umut Bozok imza için şehre geldi. 25 yaşındaki futbolcu “Çok mutluyum” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
İşte golcünün kralı

Karadeniz temsilcisi, Andreas Cornelius'u Kopenhag'a gönderdikten sonra hücum hattına üst üste transferler yapmaya başlayacak. İlki dün şehre geldi: Umut Bozok... Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla rakip ağları 20 defa sarsan başarılı futbolcu gol kralı olmuştu. Trabzonspor bir süredir hem Lorient hem de Umut ile pazarlık halindeydi. Fırtına, Fransız temsilcisini 2 milyon euro'ya ikna etti. 25 yaşındaki futbolcuya da 1 milyon euro civarında bir maaş ödenecek. Umut dün şehre geldi. İlk sözleri "Kariyerimi Trabzonspor'da devam ettireceğim için çok mutluyum. Herkese teşekkürler 15-20 atarım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

20 GOLÜ NASIL ATTI?

Umut Bozok geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rakip ağları 20 defa havalandırarak krallık tacını takmıştı. 2012-13 sezonundan sonra gol krallığına ulaşan ilk yerli oyuncu olmuştu. İşte gollerinin listesi:

Sağ ayak: 11
Sol ayak: 3
Kafa: 1
Penaltı: 5

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