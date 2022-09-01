İşte golcünün kralı

Karadeniz temsilcisi, Andreas Cornelius'u Kopenhag'a gönderdikten sonra hücum hattına üst üste transferler yapmaya başlayacak. İlki dün şehre geldi: Umut Bozok... Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla rakip ağları 20 defa sarsan başarılı futbolcu gol kralı olmuştu. Trabzonspor bir süredir hem Lorient hem de Umut ile pazarlık halindeydi. Fırtına, Fransız temsilcisini 2 milyon euro'ya ikna etti. 25 yaşındaki futbolcuya da 1 milyon euro civarında bir maaş ödenecek. Umut dün şehre geldi. İlk sözleri "Kariyerimi Trabzonspor'da devam ettireceğim için çok mutluyum. Herkese teşekkürler 15-20 atarım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

20 GOLÜ NASIL ATTI?

Umut Bozok geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rakip ağları 20 defa havalandırarak krallık tacını takmıştı. 2012-13 sezonundan sonra gol krallığına ulaşan ilk yerli oyuncu olmuştu. İşte gollerinin listesi:

Sağ ayak: 11

Sol ayak: 3

Kafa: 1

Penaltı: 5