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Bir Cornelius geçti

Danimarkalı yıldız eski takımı Kopenhag’a gitti. Arkasında lig şampiyonluğu ve Süper Kupa bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Bir Cornelius geçti

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Andreas Cornelius resmen Kopenhag'da... Danimarka temsilcisi dün sabah saatlerinde 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla anlaşma yapıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu da Trabzon'da yöneticiler, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Kopenhag kulübünün gönderdiği özel uçakla Danimarka'ya gitti. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Cornelius için Kopenhag'ın 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Havaalanında tecrübeli isim görenler hatıra fotoğrafı çekildi.

Kupalar kazandırdı

Andreas Cornelius kısa Trabzonspor macerasına 2 kupa sığdırmayı başardı. Danimarkalı yıldız geçen sezon Süper Lig'de 15 gol kaydetmişti. Hücumdaki etkisiyle bordo-mavili ekibin uzun yıllara dayanan şampiyonluk hasretine son veren isimlerden olmuştu. Sezon başında da 4-0 kazanılan Süper Kupa finalinde 2 gol atmıştı.

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