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Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok kente geldi!

Son dakika haberi... Transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Trabzonspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo-mavililer, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Umut Bozok'u renklerine bağladı. Golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve Trabzonspor'a imza atmak üzere kente geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:02
Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok kente geldi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken bordo-mavililerden flaş bir hamle daha geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağladı.

Fransız ekibi Lorient'den transfer edilen başarılı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon'a geldi.

20 GOL, 7 ASİST

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı.

"UMARIM LİGİ ŞAMPİYON BİTİRECEĞİZ"

Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, Trabzon Havalimanı'nda ilk açıklamasını yaptı. İddialı mesajlar veren Umut şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok özel, güzel bir gün. Gol kralı olarak geçen sene ligi bitirdim, bu sene de umarım ligi şampiyon bitireceğiz. 15-20 seviyelerinde de gol atmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Evimizdeki ilk maçı merakla bekliyorum."

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