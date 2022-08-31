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Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan Ankaragücü'ne transfer olacak mı? Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, kadrosunda önemli bir değişime giderken, Yusuf Erdoğan'a talip çıktı. Buna göre Yusuf Erdoğan'ı Ankaragücü isterken, başarılı oyuncu ile 2 kulüp daha ilgileniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan Ankaragücü'ne transfer olacak mı? Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan Ankaragücü'ne transfer olacak mı? Abdullah Avcı...

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü tarafından durumu sorulan oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan Ankaragücü'ne transfer olacak mı? Abdullah Avcı...

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.

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