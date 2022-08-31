Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan Ankaragücü'ne transfer olacak mı? Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.
Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü tarafından durumu sorulan oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.
61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.
Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen başka kulüpler de var.
Samsunspor ve Eyüpspor da Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor.