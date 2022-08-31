Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

Trabzonspor transfer haberi... Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor yönetimi transferde atağa geçti. Bordo mavililer Olympiakos forması giyen Georgios Masouras'ı listesine aldı. İşte transferin detayı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

Trabzonspor geçtiğimiz dönemde de gündeme gelen Olympiakoslu yıldız Georgios Masouras için tam şartlarını zorluyor. Karadeniz Fırtınası, Yunan kulübüne başarılı kanat oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

Takvim'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve bu yüzden de kulübünden kolaylık istediği belirtildi. Olympiakos'un Trabzonspor'dan 6 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

Karadeniz Fırtınası, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da isteği doğrultusunda transferi sonlandırmak istiyor. Bu arada Yunan kulübü Olympiakos, Trabzonspor'un ön liberosu Siopis ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

2024 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif gelmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

BİZİMKİLERDEN BİLGİ ALDI

Trabzonspor forması giyen Siopis ve Bakasetas, Masouras'a şehir ve takım hakkında bilgiler verdi.

DİĞER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan düğün sonrası ilk paylaşım! Oğuzhan Koç o fotoğrafı sansürledi!
Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'i şoke eden hamle! Oğlu Ateş'i...
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Bonservisi alınıyor! Yönetimden flaş hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Yusuf Yazıcı kolaylık istedi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berisha elde kaldı Berisha elde kaldı 06:18
Morelos önerisi Morelos önerisi 06:17
Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı 00:17
Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı 00:16
Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! 00:15
Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! 00:15
Daha Eski
Hull City QPR'ye diş geçiremedi! Hull City QPR'ye diş geçiremedi! 00:05
Hull City QPR'ye diş geçiremedi! Hull City QPR'ye diş geçiremedi! 00:04
Elland Road'da kazanan çıkmadı Elland Road'da kazanan çıkmadı 00:00
Elland Road'da kazanan çıkmadı Elland Road'da kazanan çıkmadı 23:58
Inter evinde hata yapmadı! Inter evinde hata yapmadı! 23:56
Inter evinde hata yapmadı! Inter evinde hata yapmadı! 23:56