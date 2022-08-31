TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Georgios Masouras atağı!

Trabzonspor geçtiğimiz dönemde de gündeme gelen Olympiakoslu yıldız Georgios Masouras için tam şartlarını zorluyor. Karadeniz Fırtınası, Yunan kulübüne başarılı kanat oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve bu yüzden de kulübünden kolaylık istediği belirtildi. Olympiakos'un Trabzonspor'dan 6 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Karadeniz Fırtınası, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da isteği doğrultusunda transferi sonlandırmak istiyor. Bu arada Yunan kulübü Olympiakos, Trabzonspor'un ön liberosu Siopis ile ilgileniyor.