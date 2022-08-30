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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Karadeniz ekibinin, 19 yaşındaki futbolcu Emirhan EraslanTrabzon'a getirdiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:55
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da!

Trabzonspor'un Basel'den transfer etmek istediği genç stoper Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hakları İsviçre kulübü Basel'de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan'ı transfer görüşmeleri yapmak üzere kente getirdi. Trabzon Havalimanı'na saat 15.30'da uçakla gelen 19 yaşındaki oyuncuya havalimanı çıkışında bir taraftar Trabzonspor atkısı taktı. 2003 doğumlu stoper, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Türk Milli Takımı'nda U19 kategorisinde de forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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