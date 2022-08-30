Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

SALOMON RONDON

Forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin gündemine giren isimlerden biri de Salomon Rondon. Bir dönem Newcastle, WBA gibi ekiplerde de forma giyen Rondon için Everton ile temas kuruldu. Ancak aynı bölgede görüşülen birçok isim olduğu için tecrübeli forvet hakkında net bir karar verilmedi. Şartları araştırılıyor.



