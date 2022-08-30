Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

Son dakika spor haberi: Süper Lig’de yaz transfer dönemi 8 Eylül’e kadar sürecek. Trabzonspor da bu tarihe kadar bir kaç takviye planlıyor. Daha çok hücum hattı ve orta sahaya transferler yapılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteklerine göre hareket eden yönetim, 4 yıldızı listesine aldı. İşte o isimler ve gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

Karadeniz devi transferin son günlerinde bir hayli hareketli saatler geçirecek. Bordo-mavililerde hedef 'kusursuz' bir kadro kurmak ve hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek.

Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor daha çok ön bölgeye takviye yapacak.

İşte o adaylar;

Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

YUSUF YAZICI
Fırtına eski yıldızını alarak yılın transferine imza atmak istiyor. Trabzonspor, Lille'e kiralık kontrat önerdi. Fransız kulübü "Tamam" dediği anda transferi resmileşecek. Kulüpler arasında kiralama bedelinin Trabzonspor'un hak edişinin ortadan kalkmasıyla ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

UMUT BOZOK
Trabzonspor geçen yılın gol kralı için hem oyuncu hem de kulübü Lorient ile anlaşmaya vardı. Ödeme planıyla ilgili yazışmaların tamamlanmasının ardından Umut Bozok'un transferi resmi olarak sonuçlanacak ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bordo-mavililer böylece ceza alanı içinde eksikliğini çektiği 'bitirici' forvetine kavuşmuş olacak.

Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

SALOMON RONDON
Forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin gündemine giren isimlerden biri de Salomon Rondon. Bir dönem Newcastle, WBA gibi ekiplerde de forma giyen Rondon için Everton ile temas kuruldu. Ancak aynı bölgede görüşülen birçok isim olduğu için tecrübeli forvet hakkında net bir karar verilmedi. Şartları araştırılıyor.

Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

GIORGOS MASOURAS
Abdullah Avcı, Trabzonspor'a imza attığı günden beri onu takımında görmek istiyor. Kulübü Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor. Yunan ekibi 5 milyon euro'yu peşin istiyor. Trabzonspor ise taksitli şekilde 4 milyon euro önerdi. Sıkı pazarlıklar devam ediyor. Masouras, Bakasetas ve Siopis'ten olumlu referanslar aldı.

DİĞER
Kemal Gülman’dan eski eşine şok suçlama! Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptı
Kazaya müdahale eden jandarmadan duygulandıran hareket! Türk Bayrağını önce öptü sonra aracına aldı
"Sorumsuz Valencia"
Galatasaray'da çare Icardi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Icardi Bombası!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür bilmecesi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taylan'da ayrılık yakın Taylan'da ayrılık yakın 06:46
Bakambu bombası! Bakambu bombası! 06:42
Mestalla'da Atletico rüzgarı! Mestalla'da Atletico rüzgarı! 01:37
Kanarya Gomez'e kavuşuyor! Sonraki satıştan pay teklifi... Kanarya Gomez'e kavuşuyor! Sonraki satıştan pay teklifi... 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:32
Sorumsuz Valencia Sorumsuz Valencia 01:22
Daha Eski
Toroğlu'dan Beşiktaş yorumu! "Çöldeki vaha gibi" Toroğlu'dan Beşiktaş yorumu! "Çöldeki vaha gibi" 01:17
Cimbom'dan Lucas Moura bombası! Cimbom'dan Lucas Moura bombası! 01:11
Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata... Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata... 01:06
Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata... Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata... 01:05
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "O topçuyu duman ederim" Toroğlu'dan flaş eleştiri! "O topçuyu duman ederim" 00:52
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "O topçuyu duman ederim" Toroğlu'dan flaş eleştiri! "O topçuyu duman ederim" 00:50