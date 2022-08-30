Trabzonspor'dan çılgın transfer atağı! Listede 4 yıldız

Karadeniz devi transferin son günlerinde bir hayli hareketli saatler geçirecek. Bordo-mavililerde hedef 'kusursuz' bir kadro kurmak ve hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek.
Karadeniz devi transferin son günlerinde bir hayli hareketli saatler geçirecek. Bordo-mavililerde hedef 'kusursuz' bir kadro kurmak ve hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor daha çok ön bölgeye takviye yapacak.
İşte o adaylar;
YUSUF YAZICI
Fırtına eski yıldızını alarak yılın transferine imza atmak istiyor. Trabzonspor, Lille'e kiralık kontrat önerdi. Fransız kulübü "Tamam" dediği anda transferi resmileşecek. Kulüpler arasında kiralama bedelinin Trabzonspor'un hak edişinin ortadan kalkmasıyla ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor.