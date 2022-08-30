TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar gidecekler de merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme gibi yıldızlarla yollarını ayıran Fırtına'da bu isimlere sürpriz futbolcular da eklenebilir.



