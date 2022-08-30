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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Gelenler kadar gidenler de olacak” demişti. Deneyimli çalıştırıcının bu konuda bir rapor hazırladığı ve transfer sezonunun bitişine kısa süre kala sürpriz isimlerle yolların ayrılabileceği belirtildi.Teklif gelen oyuncularla ilgili görüşmeler başladı. İşte o oyuncular...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar gidecekler de merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme gibi yıldızlarla yollarını ayıran Fırtına'da bu isimlere sürpriz futbolcular da eklenebilir.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

Yapılan son transferlerle futbolcu sayısı 29'a yükseldi. Yeni takviyeler de gelecek. Bu durumda bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Abdullah Avcı'nın bu konuda bir rapor hazırladığı ve transfer sezonunun bitişine kısa süre kala sürpriz isimlerle yolların ayrılabileceği belirtildi.

İşte o oyuncular:

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

MANOLAS SIOPIS: Jean Gbamin transferiyle birlikte defansif orta saha sayısı 4'e yükseldi. Olympiakos'un sıcak ilgisi var. Yunan ekibi iyi bir rakam önerirse teklif değerlendirmeye alınacak.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

ANASTASIOS BAKASETAS: Yunan futbolcu her transfer döneminde teklif alıyor. Sporting'in yanı sıra İtalya ve Arabistan'tan da ilgi var. Ayrılığı düşünmüyor ama yüksek tekliflerle fikri değişebilir.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

YUSUF ERDOĞAN: Transfer olduğu günden bu yana beklenileni veremeyen tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den talipler var. Özellikle eski kulübü Kasımpaşa ısrarcı. Karar Abdullah Avcı'ya bırakıldı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

EVRARD KOUASSI: Büyük umutlarla geldi ancak beklenilen sıçramayı hala yapamadı. Süre aldığında faydalı olamıyor. İstanbulspor kiralık teklifi yaptı. Trabzonspor gidişine sıcak yaklaşıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

BRUNO PERES: Brezilyalı sağ bekin sakatlığı sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı henüz net bir karar vermedi. Ancak sahalara nasıl döneceği merak konusu. Yolların ayrılması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

CORNELIUS: Mevcut performansıyla geçen sezonu aratan Danimarkalı golcüye Hollanda'dan teklifler var. Eski kulübü Kopenhag da onu istiyor. Trabzonspor aldığı para olan 5 milyon euro'yu talep ediyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

ANDERS TRONDSEN: Sol bek için alınmıştı ancak istikrar sağlayamadı. Eren Elmalı ve Stefano Denswil gibi bu bölgede oynayabilen iki iyi futbolcusu var. Gönderilmesi kesin.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

HÜSEYİN TÜRKMEN: Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor. Zaten sakatlanmadan önce de ayrılması beklenen isimlerden biriydi. Süper Lig ve bir alt ligden iyi teklifler alıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

FODE KOITA: Trabzonspor, onun varlığına rağmen forvet arıyor. İlk 11'i zorlayamıyor. Abdullah Avcı yönetime Fode Koita için gelen teklifleri kabul edebileceklerini iletmişti.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

ABDÜLKADİR ÖMÜR: Sezon bittiğinde takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Ancak kulübe resmi bir teklif gelmemişti. Oyuncunun menajeri kulüp arayışlarını sürdürüyor. Resmi teklif bekleniyor.

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