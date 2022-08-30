TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan flaş ayrılık raporu! Tam 11 futbolcu...

Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar gidecekler de merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme gibi yıldızlarla yollarını ayıran Fırtına'da bu isimlere sürpriz futbolcular da eklenebilir.
Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar gidecekler de merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme gibi yıldızlarla yollarını ayıran Fırtına'da bu isimlere sürpriz futbolcular da eklenebilir.
Yapılan son transferlerle futbolcu sayısı 29'a yükseldi. Yeni takviyeler de gelecek. Bu durumda bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Abdullah Avcı'nın bu konuda bir rapor hazırladığı ve transfer sezonunun bitişine kısa süre kala sürpriz isimlerle yolların ayrılabileceği belirtildi.
İşte o oyuncular:
MANOLAS SIOPIS: Jean Gbamin transferiyle birlikte defansif orta saha sayısı 4'e yükseldi. Olympiakos'un sıcak ilgisi var. Yunan ekibi iyi bir rakam önerirse teklif değerlendirmeye alınacak.