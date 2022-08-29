Tribünler rengarenkti

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi. G.Saray taraftarları da tribünde yer aldı. Deplasmanlarda seyirci yasağının kaldırılmasının ardından sarı-kırmızıllar, takımlarına destek oldu.



FOTOĞRAF İÇİN GERİ ÇEVİRMEDİ

Mücadele öncesinde ilginç bir an yaşandı. Bir Trabzonspor taraftarı, ısınma hareketleri sırasında sahaya girerek bordo mavili futbolcu Bartra ile fotoğraf çekilmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemek istediği taraftarı gören Bartra, taraftarın yanına giderek fotoğraf isteğini geri çevirmedi.