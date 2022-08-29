Haberler Trabzonspor Fırtına'ya 19'luk stoper!

Fırtına'ya 19'luk stoper!

Trabzonspor, Basel'den Emirhan Eraslan'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kontratta sadece sonraki satıştan %15 pay olacak. Oyuncu bugün Trabzon'a gelecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fırtına'ya 19'luk stoper!

Bordo-mavililer son günlerdeki transfer atağını sürdürüyor. Naci Ünüvar'ı kadroya katan, Umut Bozok ile de anlaşan Trabzonspor, stoper bölgesine de bir hamle yaptı.

Fırtına'ya 19'luk stoper!

Fırtına, Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın boşluğunu doldurmak için aynı yaştaki Emirhan Eraslan'ın transferi için Basel ile anlaşmaya vardı.

Fırtına'ya 19'luk stoper!

İsviçre kulübüyle, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay konusunda el sıkışıldı.


Fırtına'ya 19'luk stoper!

Bugün Trabzon'a gelecek Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.87 cm boyundaki oyuncu ile gelmeden önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın da görüşme yaptığı ifade edildi.

Fırtına'ya 19'luk stoper!

31 Ocak 2003'te İsviçre'de dünyaya gelen Emirhan, futbola SC Zofingen altyapısında başladı, 2018'de de Basel altyapısına transfer oldu. (Sabah)

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