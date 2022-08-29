Haberler Trabzonspor Fırtına stop etti

Fırtına stop etti

Son şampiyon Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor. Karadeniz ekibi son olarak Şenol Güneş Stadı’nda 12 Ağustos’ta Hatayspor’u yenmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fırtına stop etti

SÜPER Lig'de Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleden gol sesi çıkmadı. Son şampiyon Trabzonspor sahasında konuk ettiği Cimbom'u devirerek moral bulmak istiyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Son olarak 12 Ağustos'ta Hatayspor'u deviren bordo-mavililer o tarihten bu yana çıktığı 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Ligde Antalyaspor'a 5-2 kaybetti, dün de Galatasaray ile 0-0'lık eşitliği bozamadı. Avrupa'da ise Kopenhag'a 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla elendi.


NWAKAEME'SİZ OLMADI
Fırtına'da hücumda en önemli sorun problem çözmede yaşanıyor. Geçen sezon Anthony Nwakaeme sıkışık maçları bireysel yeteneğiyle çözüyordu. Sağ kanatta da devre arasında gelen Edin Visca tabelaya direkt etki ediyordu. İkisinin de yokluğunda kenarlarda Trezeguet ve Djaniny Semedo ile başlayan Fırtına'da devrede Yeşil Burun Adalı yıldızın yerine Evrard Kouassi girdi. Ancak kanatlar yine işlemedi. Abdullah Avcı sorunlara çare arıyor. Bordo-mavililer, Naci Ünüvar'ın haricinde bir kanat oyuncusunu daha renklerine bağlamak istiyor.


HUGO KAPTAN ÇIKTI
Fırtına'da kaptanlık pazubandı dün Vitor Hugo'nun kolundaydı. 1. kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlığında Abdülkadir Ömür'ün pazubandı takması bekleniyordu. Ancak maç öncesi o da problem yaşayınca pazuband Brezilyalı stoperin koluna geldi. Tecrübeli futbolcu saha içinde takımını başarıyla yönetti.


DJANİNY ETKİLİ OLAMADI
Bordo Mavili ekibin hücumda önemli işler beklediği Djaniny Semedo, Edin Visca'nın yokluğunda sağ kanatta görev yaptı. Ancak Yeşil Burun Adalı oyuncu beklenilen etkiyi gösteremedi. Tecrübeli oyuncu devre arasında kenara geldi. Yerine Evrard Kouassi girdi. O da çok top ezdi. Beklenileni veremedi.


TREZEGUET SINIFTA KALDI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Trezeguet, G.Saray karşısında da beklenen performansı ortaya koyamadı. Bir şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından dışarı giden Mısırlı kanat, 15 ikili mücadelenin 12'sini kaybetti. Sadece 33 kez topla buluşan ve 22 pas yapan Trezeguet, yüzde 83 isabet yakaladı. Yıldız oyuncu, 7. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

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