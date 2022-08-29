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Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi!

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı. Mücadelede verdiği kararlarla tartışmaları da beraberinde getiren hakem Ali Palabıyık ile ilgili, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar flaş bir yazı kaleme aldı. İşte Çakar'ın Palabıyık eleştirisi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi!

"Türk futbolunun neden yıllar içinde geriye gittiğinin en iyi kanıtı dün geceki maç oldu. Kötü futbol, düşük tempo ve sadece yakalanan birkaç gol pozisyonu.

Öncelikle Trabzonspor'dan başlayalım… Kötü oynadılar, kötü de oynuyorlardı zaten. Tempoları çok düşük. Kaybetmekten korktular, kontra oynamaya çalıştılar ve Muslera'ya neredeyse hiç iş düşürmeden maçı tamamladılar.

G.Saray, 90 dakika boyunca oyunun hakimiydi. Aslında Trabzonspor gibi bir deplasmanda da bulabilecekleri sayıda pozisyon yakaladılar. İlk yarıda Mertens, kaleci Taha ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yanlış köşeye vurdu. O pozisyonda her ne kadar deparla oraya gelmiş olsa da diğer bir deyimle yorgun düşmüş olsa bile öyle vurmamalıydı. İkinci yarıda da benzeri pozisyonu Kerem yakaladı. Berkan manasız şekilde 3 kişinin arasına girdi, şans eseri çıktı, Kerem'e bıraktı, Kerem bomboştu, o da iyi vuramadı. Kaleci Taha yine çıkardı. Sezon başından beri G.Saray'ı kurtaran Gomis aslında az kalsın yine kurtarıcı olacaktı. Son saniyede bir kornerde kafayı rahat vurdu, direk dibine vurayım dedi, ama iyi vuramadı.

Sonuca bakarsak iki takım için de bir puan kötü değil. Hele G.Saray için hiç değil! Çünkü G.Saray kaybetseydi, büyük problem olabilir, Okan Buruk tartışılır hale gelebilirdi. Trabzonspor kaybetseydi bu sefer oklar Abdullah Avcı'ya dönecekti. Hakem Ali Palabıyık her ne kadar sonucu etkileyecek hata yapmadıysa da pek beğendiğimi söyleyemem. Kartlarını zaman zaman yanlış kullandı. Bazen komik fauller verdi ama bütün bunlara rağmen hakem tekniği yönünden çok iyi olmasa da takımlar için fazla sorun teşkil etmedi."

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