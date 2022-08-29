Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Memnun değilim

Abdullah Avcı: Memnun değilim

Bordo-mavili çalıştırıcı, “Kısır bir maçtı. Pozisyonlar eşit olabilir ama rakibin girdikleri daha netti” dedi Eksikleri aradıklarını belirtip, “Dört maçta 7 puan. Daha iyi olabilirdi. Yola devam etmeliyiz” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı: Memnun değilim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tatmin edici bir derbi olmadığını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Eksik çıkılan bir derbi. 11'in yüzde 50'si bizimle beraber değildi. Yetenekli ve kaliteli oyuncularımızdı bunlar. Derbi bence iyi değildi. Taktiksel anlamda da iyi değildi. Bizim adımıza pas hatalarının fazla olduğu bir maçtı. Daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

3 PUAN İSTERDİK
Her maçı kazanmak için oynadıkları- levent.tuzemen@fotomac.com.tr nı vurgulayan Avcı, "Bunlar bunun içinde var. Oyundan derbi olarak memnun değilim. Öz eleştiri bu. Pozisyonlar olabilir ama rakibin girdiği pozisyonlar daha netti. Sakatların düzelmesi ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Transfer yapacağız, çalışmalarımız var. Gidenler de olacaktır. 4. Hafta 1 mağlubiyetimiz var. 7 puan. Daha iyi olabilirdi" diye konuştu.

TAHA ÇOK İYİYDİ
Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyan Taha'nın performansını da değerlendiren Avcı, "Karakter olarak düzgün, gelişime açık. Geçen seneden beri sinyalleri veriyor. Rakibin ataklarını doğru kapattı. Büyük bir maçta doğru sinyaller verdi. Tebrik ediyorum." dedi. Avcı, Buruk'un eski öğrencisi olduğunu da ifade ederek, "Kardeşim olarak bakıyorum. Ona çıktığı bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

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