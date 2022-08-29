Haberler Trabzonspor 7 eksikle çıktı

7 eksikle çıktı

Uğurcan, Hamsik, Visca, Hüseyin ve Serkan Asan’ın yanı sıra Abdülkadir ve Bakasetas da dünkü maça yetişemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
7 eksikle çıktı
GALATASARAY'I konuk eden Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı. Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi. Abdullah Avcı iki oyuncusunu riske etmek istemedi ve son anda kadrodan çıkardı. Karadeniz ekibinde Uğurcan, Bakasetas ve Abdülkadir'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınamadı. Hamsik, Galatasaray maçı öncesi hafif tempolu bir antrenman yaparak kendisini denedi. Ancak o da ağrıları devam edince maç kadrosuna alınmadı.
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