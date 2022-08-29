Haberler Trabzonspor 2012’den bu yana ilk kez

2012’den bu yana ilk kez

Zorlu maçta golcüler sustu. İlk kez Trabzon kalesini koruyan Taha ile Muslera da başarılı kurtarışlar yaptı, 10 yıl sonra bir derbi golsüz bitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
2012’den bu yana ilk kez
Sonucu merakla beklenen Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma başladığı gibi bitti: 0-0. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada konuk ekip maça hızlı başlayan taraftı. Seferovic yakaladığı iki pozisyonu değerlendiremezken 8. dakikada Mertens aşırdı, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor formasını giyen genç eldiven gole izin vermedi. Hemen karşılık veren bordo-mavililer, Trezeguet, Cornelius, Siopis'le pozisyonlar yakaladı. 31. dakikada ise Taha bir kez daha sahnedeydi. Mertens'e yine gol izni vermedi.

İlk yarı Bartra'nın frikik atışıyla kapandı. Bu kez Muslera sahnedeydi. İkinci yarıda sıcağın da etkisiyle oyunun temposu düştü. Özellikle 77. dakikada Trezeguet'in sert şutu akıllarda kaldı. Muslera iki hamlede topu kontrol edebildi. . 85'te Kerem'in yine karşı karşıya vuruşunu Taha ayaklarıyla önlemeyi başardı. 90+5. dakika ise Trabzonspor açısından tam nefeslerin tutulduğu an oldu. Gomis'in kafa vuruşu bu kez yandan az farkla dışarı gitti. Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Lig maçı golsüz sona erdi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ayrılık rüzgarı sürüyor! Sürpriz ismin yeni takımına imza tarihi belli oldu...
MASAK TikTok için düğmeye bastı! Kara para ve terör finansmanı...
Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...
Golcüde rota değişti! Karar Jorge Jesus'un
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev maçta gol sesi çıkmadı!
Derbi sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tebrik etmeyi ihmal etmediler Tebrik etmeyi ihmal etmediler 06:30
Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." 01:55
Koray Günter Verona'ya resti çekti! Koray Günter Verona'ya resti çekti! 01:51
Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! 01:48
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 01:42
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 01:33
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! 01:27
Oyun şablonları Oyun şablonları 01:24
En iyisi hakemdi! En iyisi hakemdi! 01:23
İki itiraz İki itiraz 01:23
Fırtına'ya 19'luk stoper! Fırtına'ya 19'luk stoper! 01:21
Yine atamadı Yine atamadı 01:21