İlk yarı Bartra'nın frikik atışıyla kapandı. Bu kez Muslera sahnedeydi. İkinci yarıda sıcağın da etkisiyle oyunun temposu düştü. Özellikle 77. dakikada Trezeguet'in sert şutu akıllarda kaldı. Muslera iki hamlede topu kontrol edebildi. . 85'te Kerem'in yine karşı karşıya vuruşunu Taha ayaklarıyla önlemeyi başardı. 90+5. dakika ise Trabzonspor açısından tam nefeslerin tutulduğu an oldu. Gomis'in kafa vuruşu bu kez yandan az farkla dışarı gitti. Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Lig maçı golsüz sona erdi.
İlk yarı Bartra'nın frikik atışıyla kapandı. Bu kez Muslera sahnedeydi. İkinci yarıda sıcağın da etkisiyle oyunun temposu düştü. Özellikle 77. dakikada Trezeguet'in sert şutu akıllarda kaldı. Muslera iki hamlede topu kontrol edebildi. . 85'te Kerem'in yine karşı karşıya vuruşunu Taha ayaklarıyla önlemeyi başardı. 90+5. dakika ise Trabzonspor açısından tam nefeslerin tutulduğu an oldu. Gomis'in kafa vuruşu bu kez yandan az farkla dışarı gitti. Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Lig maçı golsüz sona erdi.
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