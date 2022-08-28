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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Naci Ünüvar Trabzon'a geldi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Naci Ünüvar şehre geldi. Ünüvar, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. İnşallah bu sezon şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, Galatasaray derbisini tribünden izleyecek. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 08:54
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Naci Ünüvar Trabzon'a geldi!

Trabzonspor, sezon sonuna kadar kiraladığı 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcuyu Trabzon'a getirdi. Trabzon Havalimanı'nda konuşan Naci Ünüvar, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. İnşallah bu sezon şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki genç hücum oyuncusu önce sağlık kontrollerine girecek. Ardından da akşam oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Şenol Güneş Stadı'ndan izleyecek.

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı. Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti. Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Naci Ünüvar'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri 3.5 milyon euro.

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