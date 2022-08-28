TRABZONSPOR HABERLERİ - Hedef 3 puan

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi geldi çattı… Bir tarafta son şampiyon Trabzonspor, karşısında geçen sezonun izlerini silmeye çalışan Galatasaray. İki takım da 3 puan istiyor. Bordo-mavililer, 3 resmi maçtır kazanamıyor. Kopenhag'a 2-1 ve 0-0 ile elenen Abdullah Avcı'nın öğrencileri Antalyaspor'a da deplasmanda 5-2'lik skorla kaybetmişti. Fırtına, Cimbom'u mağlup ederek lige adeta sıfırdan başlamak istiyor. Bordo-mavili takım, büyük derbiye şu şekilde hazırlandı:

1- MOTİVASYON KONUŞMASI

Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesi oyuncuların moralini bozdu. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk iş olarak onların zihinlerini rahatlatmak için motivasyon konuşmaları yaptı.

2- ASLAN'A DETAYLI ANALİZ

G.Saray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ile bu sezon oynadığı tüm maçlar mercek altına alındı. Rakibin sahaya çıkacağı 11 ile kenardan yapmayı planladığı hamleler analiz edildi.

3- BİLETLER ANINDA TÜKENDİ

Takım çalışmalarını sürdürürken taraftarlar da maça çok farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Devler Ligi'ndeki moral bozukluğuna rağmen Galatasaray maçında tribünlerden tam destek gelecek.

4- KAFASINDAKİ 11 ŞEKİLLENDİ

Abdullah Avcı dev maç öncesi kafasındaki 11'i büyük oranda belirledi. Avcı'nın karar veremediği en önemli noktalardan birisi ise stoperde Bartra'nın yanında oynatacağı isim. Hugo ile Denswil arasında gidip geliyor.

5- YİNE ÖNEMLİ EKSİKLER

G.Saray maçı öncesi yine önemli eksikler var. Hamsik ve Visca'nın oynayamayacağı mücadele öncesi kaleci Uğurcan'dan da olumsuz haber geldi. Bakasetas'ın durumu ise belirsiz.

6- DAHA FAZLA ŞUT ÇEKİN

Galatasaray maçı öncesi idmanlarda daha fazla şut çalışması yapıldı. Son haftalarda daha çok kenar ortaları üzerine yoğunlaşan oyuncular, derbide dikine oyun ve daha fazla şut çalıştı.

7- HÜCUM HATTINA UYARI

Trabzonspor'un hücum oyuncuları son haftalarda gol yollarında etkisiz kaldı. Bu bölge için transfer çalışmaları sürerken mevcut oyuncuların da kendilerine çeki düzen vermesi için uyarılar yapıldı.

8- ORTA SAHADA GEÇİŞ YOK

Galatasaray karşısında Trabzonspor orta sahayı kalabalık tutarak rakibin buradan pozisyon bulmasını engellemeye çalışacak. Kanat oyuncuları da top rakipteyken takım savunmasına yardım edecek.

9- TARAFTARLA SENKRONİZASYON

Derbide saha içindeki mücadele kadar atmosferin de önemi büyük. Teknik ekip oyuncularından taraftarla senkronizasyona girmelerini ve sürekli iletişim halinde olmalarını istedi.

10- KULÜBENİN ETKİSİ BÜYÜK

Karadeniz ekibinde sahaya çıkan 11'in yanı sıra yedek kulübesinin de maça etkisinin fazla olacağını düşünen Avcı burada da bazı değişiklikler yapacak. Lahtimi rotasyona girecek.