Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız

Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Gol sesi çıkmayan zorlu müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olmadığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var. Transfer yapacağız. Gidenler de olabilir." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:16 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:22
Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 sona eren Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim. Rakibimizin pozisyonları daha netti.

Kazanabilirdik. Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz.

Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu! O takıma imza atıyor...
Son dakika: Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi
Okan Buruk: 3 transfer daha...
Murat Sancak'tan Montella sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bartra: Zorlu bir rakiple oynadık
G.Saraylı futbolculardan Muhammet'e tebrik!
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Floransa'da sessiz gece! Floransa'da sessiz gece! 00:39
Porto deplasmanda buz kesti! Porto deplasmanda buz kesti! 00:34
Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz 00:28
Gbamin: İyi iş çıkardık! Gbamin: İyi iş çıkardık! 00:26
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 00:25
Derbi sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız Derbi sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız 00:16
Daha Eski
Mertens: Kazanmayı hak ettik! Mertens: Kazanmayı hak ettik! 00:15
Muslera'dan Taha'ya övgü! "Sahanın en iyisiydi" Muslera'dan Taha'ya övgü! "Sahanın en iyisiydi" 00:11
Bartra: Zorlu bir rakiple oynadık Bartra: Zorlu bir rakiple oynadık 00:08
G.Saraylı futbolculardan Muhammet'e tebrik! G.Saraylı futbolculardan Muhammet'e tebrik! 00:05
Monaco PSG deplasmanından puanla döndü! Monaco PSG deplasmanından puanla döndü! 23:59
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 23:46