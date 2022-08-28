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Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası dev bir müsabakaya sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:18 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:24
Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Uğurcan, Antalyaspor maçında kas yırtığı oluştu son Kopenhag maçına iğneyle çıktı. Bir sonraki hafta dönme ihtimali daha yüksek.

Abdülkadir'in ağrıları devam ediyor. Sakatlık riskini göze almadık.

Bir tek Antalyaspor maçı var kayıp olarak. Onu telafi ederiz. Taraftarlarımız yine burada. Yaptıklarıyla nasıl dünyaya örnek oldularsa bu desteğe devam etsinler. Teşekkür ediyoruz burada oldukları için.

Ömür, Visca, Hamsik, Uğurcan, Bakasetas, Trabzonspor kadrosuna baktığınızda direkt olarak yazacağınız, elit oyuncular. Maalesef bugün aramızda yoklar.

"OYUN FORMASYONUMUZDA DEĞİŞİKLİK YOK"
Oyun formasyonumuzda değişiklik yok. Rakibe göre maç içinde olabiliyor. Hepsini çalıştık. Çok maç oynadığımız için toparlanmaları da hızlı yapmamız gerekiyor.

Okan Buruk, Türk futboluna oyuncu olarak çok büyük hizmetler yaptı, şimdi de hocalık kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Ona bu çıktığı yolda başarılar diliyorum.

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