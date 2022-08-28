Son Fırtına Umut

Karadeniz temsilcisi hücum hattını genişletti. Bordo-mavililer geçen sezonun Süper Lig gol kralı Umut Bozok için kulübü Lorient ile 2 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuyla son 1 haftada hızlanan pazarlıklar son aşamaya geldi. Bordo- mavililerin el sıkıştığı Umut Bozok, Fırtına ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Umut'un menajeri bir süredir İstanbul'daydı. Transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından yıldız golcü de kısa süre içinde Lorient'e veda edecek ve bordo-mavili formayı sırtına geçirecek.



8 SEZON SONRA BİR İLK



Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında 38 karşılaşmada 20 gol kaydetti. 7 de asist yaptı. Başarılı futbolcu krallık tacını takarken 2013-14 sezonunda Burak Yılmaz'dan sonra bu unvana ulaşan ilk Türk forvet oldu. Abdullah Avcı, Cornelius, Djaniny Semedo gibi uzun boylu, kuvvetli ve fuleli oyunculara sahip olduğunu belirtirken ceza alanı içinde daha hareketli bir isme ihtiyaç duyduğunu da yönetime iletmişti. 8 artı 3 kuralını da düşünen Avcı, Umut Bozok transferine çok sevindi. Böylece hücumda eline güçlü bir silah geçti.