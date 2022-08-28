Sahasında Aslan’a üstün

Karadeniz devi ile Cimbom arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. 49 mücadelenin 20'sini bordo-mavililer kazandı. 17 defa sevinen taraf sarı- kırmızılılar oldu. Trabzon'daki maçlarda iki takım da birbirlerinin kalesine 61'er gol gönderdiler.
Karadenizdevi ile Cimbom arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. 49 mücadelenin 20'sini bordo-mavililer kazandı. 17 defa sevinen taraf sarı- kırmızılılar oldu. Trabzon'daki maçlarda iki takım da birbirlerinin kalesine 61'er gol gönderdiler.