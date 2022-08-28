Haberler Trabzonspor Sahasında Aslan’a üstün

Sahasında Aslan’a üstün

Karadeniz devi ile Cimbom arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. 49 mücadelenin 20'sini bordo-mavililer kazandı. 17 defa sevinen taraf sarı- kırmızılılar oldu. Trabzon'daki maçlarda iki takım da birbirlerinin kalesine 61'er gol gönderdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Sahasında Aslan’a üstün
Karadeniz devi ile Cimbom arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. 49 mücadelenin 20'sini bordo-mavililer kazandı. 17 defa sevinen taraf sarı- kırmızılılar oldu. Trabzon'daki maçlarda iki takım da birbirlerinin kalesine 61'er gol gönderdiler.
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