Naci geliyor

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Naci Ünüvar bugün Türkiye'ye gelecek. 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu önce sağlık kontrollerine girecek. Ardından da akşam oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Şenol Güneş Stadı'ndan izleyecek. Fırtına ile Naci'nin sözleşesini elinde bulunduran Ajax arasında pazarlıkların uzama sebebi mali değil, 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi için belli bir garanti süre istemişlerdi. Naci'nin sözleşmesinde genç yıldızın kiralık olarak sadece 1 sene. Sezon sonunda taraftar masaya oturacak ve yeni bir karar verilecek.