İlk maçta rakip Ferencvaros

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros ile eşleşmişti. Karadeniz temsilcisinin fikstürü de belli oldu. Bordomavililerin, Avrupa yolculuğunda ikinci perde 8 Eylül'de Macaristan'da açılıyor. İşte grup maçları fikstürü:



8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

SON TARİH 2 EYLÜL



Şampiyonlar Ligi grupların kalamayan Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fırtına yeni transferlerini 2 Eylül saat 01.00'e kadar UEFA'ya tescil ettirebiliyor. Bordomavililer bu tarihe kadar transferlerini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.