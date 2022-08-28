İlk maçta rakip Ferencvaros

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros ile eşleşmişti. Karadeniz temsilcisinin fikstürü de belli oldu. Bordomavililerin, Avrupa yolculuğunda ikinci perde 8 Eylül'de Macaristan'da açılıyor. İşte grup maçları fikstürü:
8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor
15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız
6 Ekim Monaco-Trabzonspor
13 Ekim Trabzonspor-Monaco
27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor
3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros
SON TARİH 2 EYLÜL
Şampiyonlar Ligi grupların kalamayan Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fırtına yeni transferlerini 2 Eylül saat 01.00'e kadar UEFA'ya tescil ettirebiliyor. Bordomavililer bu tarihe kadar transferlerini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.