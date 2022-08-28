Haberler Trabzonspor İlk maçta rakip Ferencvaros

İlk maçta rakip Ferencvaros

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros ile eşleşmişti. Karadeniz temsilcisinin fikstürü de belli oldu. Bordomavililerin, Avrupa yolculuğunda ikinci perde 8 Eylül'de Macaristan'da açılıyor. İşte grup maçları fikstürü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
İlk maçta rakip Ferencvaros

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros ile eşleşmişti. Karadeniz temsilcisinin fikstürü de belli oldu. Bordomavililerin, Avrupa yolculuğunda ikinci perde 8 Eylül'de Macaristan'da açılıyor. İşte grup maçları fikstürü:

8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

SON TARİH 2 EYLÜL

Şampiyonlar Ligi grupların kalamayan Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fırtına yeni transferlerini 2 Eylül saat 01.00'e kadar UEFA'ya tescil ettirebiliyor. Bordomavililer bu tarihe kadar transferlerini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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