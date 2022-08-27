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Zengin ve güçlüler

Monaco, Tchouameni’yi 80 milyon euro Real’e sattı. Camara, Minamino, Embolo gibi yıldızları alıp Malang Sarr’ı kiraladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Zengin ve güçlüler

Avrupa sosyetesinin yaşadığı Monaco'da halk futbolla çok içli dışlı değil. Şehrin en büyük spor organizasyonu Formula 1. Trabzonspor bu deplasmanda zorlu bir taraftar topluluğu karşısında oynamayacak. Ancak karşısında güçlü ve pahalı bir kadro bulacak. Takımın ön liberosu Tchouameni sezon başında 80 milyon euro karşılığında Real Madrid'e satıldı. Yerini Camaro ile doldurdular. Asıl transferlerini ise hücum hattına yaptılar. Salzburg'dan Camara, Liverpool'dan Minamino ve M'Gladbach'tan Embolo bonservisleriyle birlikte geldi. Chelsea'nin genç stoperi Malang Sarr'ı da kiraladılar. Teknik direktör Philippe Clement genelde 4-4-2 taktiğini tercih ediyor. Hücumda Ben Yedder ve Embolo'ya dikkat.


Monaco'nun tarihinde Avrupa Kupası bulunmuyor. Fransa'da 2 defa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadılar.

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