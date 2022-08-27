TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Umut Bozok'ta mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'da yer alan son dakika haberine göre Fırtına, bonservisi Lorient'da bulunan ve Kasımpaşa formasıyla geçtiğimiz yıl Süper Lig gol kralı olan Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin hem Umut hem de Lorient'la anlaşmaya vardığı bildirildi.

Detayları aktaran A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "15 Haziran tarihinde ilk temas sağlanmıştı. Farklı takımların devreye girmesiyle zaman zaman olumsuz şartlar oluşsa da bugün itibarıyla Trabzonspor, oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. 2 milyon euro ve çeşitli bonuslar karşılığında transfer gerçekleşecek. Bugün oyuncuyla İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirilecek ve iş resmiyete dökülecek. Bordo-mavili ekip, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

UMUT BOZOK KİMDİR?

Tam adı Umut Dilan Bozok olan futbolcu, 19 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Saint-Avold kentinde dünyaya geldi. Futbola Etoile Naborienne altyapısında başlayan 25 yaşındaki forvet, Metz altyapısında da forma giydi. Fransa'da Nimes, Lorient ve Troyes formalarını da giyen golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giydi. Umut, Spor Toto Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen ve 6 gol atan 1.78 boyundaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçın aday kadrosuna çağrılmış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Umut Bozok'un Lorient ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.