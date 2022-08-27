Çifte bomba

Trabzonspor , bir gecede iki bomba birden patlattı. Bordo-mavililer, önceki gün transfer görüşmeleri için Türkiye'ye gelen Everton'ın 26 yaşındaki Fildişili orta sahası Jean-Philippe Gbamin'in bedelsiz olarak kiralandığını resmi olarak açıkladı. 25 numaralı formayı giyecek Gbamin'in transferi twitter'dan yayınlanan bir video ile duyuruldu. Paylaşılan mesajda, "O da artık bir fırtına. Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin!" denildi. Gbamin'in yıllık 1.5 milyon euro alacağı açıklandı.



AJAX'IN HARİKA ÇOCUKLARINDAN

Karadeniz devini sevindiren bir haber de Hollanda'dan geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği doğrultusunda bir süredir görüşmelerin sürdüğü Ajax'ın 19 yaşındaki Türk yeteneği Naci Ünüvar'da da mutlu sona ulaşıldı. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Ajax'ın 'wonderkid'leri (harika çocuk) arasında gösterilen Naci Ünüvar de bedelsiz olarak kiralandı. Naci'nin de bugün Türkiye'de olması bekleniyor.