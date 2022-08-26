Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Naci Ünüvar Trabzonspor'da

TRANSFER HABERİ: Naci Ünüvar Trabzonspor'da

Son dakika transfer haberi... Bordo mavililer transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor Ajax'ın genç futbolcusu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 22:34
TRANSFER HABERİ: Naci Ünüvar Trabzonspor'da

Bordo mavililer uzun süredir peşinde olduğu gurbetçi futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre, Trabzonspor Ajax'ın genç futbolcusu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, İstanbul'daki şampiyonlar ligi kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti. Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Naci Ünüvar'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri 3.5 milyon euro.

DİĞER
Zor günler geçiren Harika Avcı o hastalıkla mücadele ediyor!
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan yıldız ismi kadrosuna kattı! Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i KAP'a bildirdiler
Icardi G.Saray'a gelecek mi? Özbek'ten çarpıcı açıklama...
Bordeaux'dan Fenerbahçe'ye Bakwa cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
Trabzonspor - G.Saray maçının biletleri satışa çıktı
ANASINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? - Anasınıfları ne zaman okula başlayacak? | 2022 - 2023 MEB takvimi
YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ | YÖKDİL 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika?
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Udinese deplasmanda güldü Udinese deplasmanda güldü 23:20
5 gollü maçta kazanan Eyüp 5 gollü maçta kazanan Eyüp 23:13
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 22:54
Fırtına transferi bitirdi Fırtına transferi bitirdi 22:12
F.Bahçe Konya maçına hazırlanıyor F.Bahçe Konya maçına hazırlanıyor 21:03
Icardi G.Saray'a gelecek mi? Özbek'ten çarpıcı açıklama... Icardi G.Saray'a gelecek mi? Özbek'ten çarpıcı açıklama... 20:57
Daha Eski
Bordeaux'dan Fenerbahçe'ye Bakwa cevabı! Bordeaux'dan Fenerbahçe'ye Bakwa cevabı! 20:08
Çalımbay'dan Cicaldau için flaş açıklama! Çalımbay'dan Cicaldau için flaş açıklama! 19:51
Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! 19:38
Göztepe, Mesut Kesik’i kiraladı Göztepe, Mesut Kesik’i kiraladı 18:34
Fırtına'nın rakibinde şok ayrılık! Fırtına'nın rakibinde şok ayrılık! 18:22
Trabzonspor - G.Saray maçının biletleri satışa çıktı Trabzonspor - G.Saray maçının biletleri satışa çıktı 18:02