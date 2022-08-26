Haberler Trabzonspor SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam eden temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer H grubunda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:11
SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden temsilcimiz Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Bordo-mavililerin grup aşamasında mücadele edeceği rakipleri çekilen kura çekimi sonrası belli oldu. Fırtına, H grubunda yer aldı.

H Grubu:

Kızılyıldız
Monaco
Ferencvaros
TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: UEFA terazisi şaşmaz! Devamını Oku BUNU DA OKU
Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım! Devamını Oku BUNU DA OKU

AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER GRUPLAR ŞÖYLE:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

1. Maç günü: 8 Eylül 2022
2. Maç günü: 15 Eylül 2022
3. Maç günü: 6 Ekim 2022
4. Maç günü: 13 Ekim 2022
5. Maç günü: 27 Ekim 2022
6. Maç günü: 3 Kasım 2022

DİĞER
Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’
Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi grupları belli oldu!
Fırtına'nın gündeminde 22'lik golcü var!
Transferde dev derbi başladı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım!
Ahmet Ağaoğlu: UEFA terazisi şaşmaz!
YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ | YÖKDİL 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika?
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Hafta sonu hava nasıl olacak? 27 - 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'un kura öncesi dileği tuttu! Jorge Jesus'un kura öncesi dileği tuttu! 14:40
Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 14:34
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! 14:32
Fırtına'nın gündeminde 22'lik golcü var! Fırtına'nın gündeminde 22'lik golcü var! 14:02
Transferde dev derbi başladı! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev derbi başladı! F.Bahçe ve G.Saray... 14:01
Filenin Efeleri için Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor! Filenin Efeleri için Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor! 13:42
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanın çıktı! İşte o anlar Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanın çıktı! İşte o anlar 13:42
Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! 12:45
Trabzonspor Galatasaray karşısında moral arayacak Trabzonspor Galatasaray karşısında moral arayacak 12:45
Naci Ünüvar açıkladı! "Transferimde tek engel..." Naci Ünüvar açıkladı! "Transferimde tek engel..." 12:19
Dele Alli Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! Dele Alli Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! 12:19
Juve'den golcü takviyesi! Juve'den golcü takviyesi! 11:39