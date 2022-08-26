SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden temsilcimiz Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Bordo-mavililerin grup aşamasında mücadele edeceği rakipleri çekilen kura çekimi sonrası belli oldu. Fırtına, H grubunda yer aldı.
H Grubu:
Kızılyıldız
Monaco
Ferencvaros
TRABZONSPOR
AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER GRUPLAR ŞÖYLE:
A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ
1. Maç günü: 8 Eylül 2022
2. Maç günü: 15 Eylül 2022
3. Maç günü: 6 Ekim 2022
4. Maç günü: 13 Ekim 2022
5. Maç günü: 27 Ekim 2022
6. Maç günü: 3 Kasım 2022