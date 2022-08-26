SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden temsilcimiz Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Bordo-mavililerin grup aşamasında mücadele edeceği rakipleri çekilen kura çekimi sonrası belli oldu. Fırtına, H grubunda yer aldı.

H Grubu:

Kızılyıldız

Monaco

Ferencvaros

TRABZONSPOR

AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER GRUPLAR ŞÖYLE:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

1. Maç günü: 8 Eylül 2022

2. Maç günü: 15 Eylül 2022

3. Maç günü: 6 Ekim 2022

4. Maç günü: 13 Ekim 2022

5. Maç günü: 27 Ekim 2022

6. Maç günü: 3 Kasım 2022