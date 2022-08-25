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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, genç yıldızını Lille’e 16.5 milyon euro’ya satmıştı. Sonraki sezon 25 maça çıktığı için 1 milyon euro bonus gelmişti. Bu yıl da PSG’ye karşı 45 dakika oynadığı için yeni bonus aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Karadeniz Fırtınası, 2 sezon önce Lille'e attığı Yusuf Yazıcı'dan para kazanmaya devam ediyor.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Bordo-mavililer, genç yıldızını Fransız temsilcisine 16.5 milyon euro'luk bir bedelle satmıştı. Karşılığında takıma büyük katkı sağlayan savunma oyuncusu Edgar Ie'yi de almıştı. Sonraki sezon 25 maça çıktığı için 1 milyon euro'luk ek bonus maddesi devreye girmişti.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Böylece Karadeniz devinin kasasına ek gelir girişi sağlanmıştı. Yusuf'un sözleşmesindeki yeni bir maddeyle 1 milyon euro daha geldi.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Yusuf Yazıcı'nın kontratında bu sezonda herhangi bir maça ilk 11 çıkar ve 45 dakika oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödenir bonusu vardı. Milli futbolcumuz, Lille formasıyla PSG'ye karşı ilk 11'de başladı.58 dakika da sahada kaldı. Böylece Trabzonspor'un kasasına 1 milyon euro daha para geldi.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Böylece Trabzonspor, Yusuf'un satışından şu ana kadar 18.5 milyon euro kazanmış oldu. Yusuf, Avrupa kariyerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye yine bordo-mavili formayla dönecek.

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