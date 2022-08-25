Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Karadeniz Fırtınası, 2 sezon önce Lille'e attığı Yusuf Yazıcı'dan para kazanmaya devam ediyor.
Karadeniz Fırtınası, 2 sezon önce Lille'e attığı Yusuf Yazıcı'dan para kazanmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, genç yıldızını Fransız temsilcisine 16.5 milyon euro'luk bir bedelle satmıştı. Karşılığında takıma büyük katkı sağlayan savunma oyuncusu Edgar Ie'yi de almıştı. Sonraki sezon 25 maça çıktığı için 1 milyon euro'luk ek bonus maddesi devreye girmişti.
Böylece Karadeniz devinin kasasına ek gelir girişi sağlanmıştı. Yusuf'un sözleşmesindeki yeni bir maddeyle 1 milyon euro daha geldi.