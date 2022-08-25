Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor! İşte o rakam

Yusuf Yazıcı'nın kontratında bu sezonda herhangi bir maça ilk 11 çıkar ve 45 dakika oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödenir bonusu vardı. Milli futbolcumuz, Lille formasıyla PSG'ye karşı ilk 11'de başladı.58 dakika da sahada kaldı. Böylece Trabzonspor'un kasasına 1 milyon euro daha para geldi.



