Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin Türkiye'ye geldi!

Trabzonspor orta saha mevkisini Jean-Philippe Gbamin ile güçlendirdi.



Karadeniz Fırtınası, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da olan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.



Gbamin, sağlık kontrollerinden geçmek ve Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi.



Fildişi Sahilli futbolcu, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında tamamladı. Gbamin, milli forma altında 12 maçta süre aldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Gbamin, "Harika hissediyorum. Benim için burada oynamak bir şans. Bana bu şansı sağladıkları için minnettarım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.