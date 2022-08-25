Trabzonspor Naci Ünüvar'ın peşinde! Pazarlıklar kıran kırana

Trabzonspor hücum hattını genişletmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Hedefteki isimlerden biri de Naci Ünüvar. Ajax'ın genç oyuncusu için Hollanda ekibiye görüşmelerin mali kısmı tamamlandı.
Trabzonspor hücum hattını genişletmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Hedefteki isimlerden biri de Naci Ünüvar. Ajax'ın genç oyuncusu için Hollanda ekibiye görüşmelerin mali kısmı tamamlandı.
Yarışmacı bir takım olan Trabzonspor, henüz bu garantiyi veremedi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konudaki görüşü ve onayı bekleniyor. Usta teknik adam "Alalım" dediği ancak belli bir süre oynama garantisiyle birlikte Naci Ünüvar, Trabzonspor forması giyecek.