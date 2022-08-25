Haberler Trabzonspor Trabzonspor Naci Ünüvar'ın peşinde! Pazarlıklar kıran kırana

Trabzonspor Naci Ünüvar'ın peşinde! Pazarlıklar kıran kırana

Son dakika spor haberi: Trabzonspor hücum hattını genişletmek için görüşmelerini sürdürüyor. Hedefteki isimlerden biri de Naci Ünüvar. Fırtına ile Ajax arasında transfer görüşmeleri devam ediyor. Bordo-mavililer oynama garantisi verdiği anda imzalar atılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Ajax'tan Naci Ünüvar talebi! Trabzonspor...

Trabzonspor hücum hattını genişletmek için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Ajax'tan Naci Ünüvar talebi! Trabzonspor...

Hedefteki isimlerden biri de Naci Ünüvar. Ajax'ın genç oyuncusu için Hollanda ekibiye görüşmelerin mali kısmı tamamlandı.

TRANSFER HABERİ: Ajax'tan Naci Ünüvar talebi! Trabzonspor...

Hollanda temsilcisi, kiralama teklifini kabul etti. Henüz imzaların atılmaması sebebi ise Ajax'ın 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi için belli bir süre oynama garantisi istemesi.

TRANSFER HABERİ: Ajax'tan Naci Ünüvar talebi! Trabzonspor...

Yarışmacı bir takım olan Trabzonspor, henüz bu garantiyi veremedi.

TRANSFER HABERİ: Ajax'tan Naci Ünüvar talebi! Trabzonspor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konudaki görüşü ve onayı bekleniyor. Usta teknik adam "Alalım" dediği ancak belli bir süre oynama garantisiyle birlikte Naci Ünüvar, Trabzonspor forması giyecek.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! "F.Bahçe ve G.Saray teklif yaptı"
“Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanan Ekin Su Cülcüloğlu paraya para demiyor!
Sehrou Guirassy teklifi netleşti!
Aston Villa'nın Nelsson ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam
Trabzonspor'da Sörloth bekleyişi! Teklif yapıldı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam 06:43
Atalanta'ya gidiyor Atalanta'ya gidiyor 06:29
Dele Alli İstanbul'da! Dele Alli İstanbul'da! 01:49
6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 01:20
Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! 01:20
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Daha Eski
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:16
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:15
Özeleştiri zamanı Özeleştiri zamanı 01:15
Golcüler sustu Golcüler sustu 01:14
Çok üzgünüz Çok üzgünüz 01:13