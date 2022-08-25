Paralar elden uçtu

Şampiyonlar Ligi playoff turunda Kopenhag'a elenen bordo-mavililer çok ciddi bir gelirden de oldu. Deplasmanda 2-1 kaybettiği rakibine karşı evinde 40 bin taraftarının müthiş desteğine rağmen gol atamayan ve 0-0 berabere kalan Fırtına, Devler Ligi'nin dışında kaldı. Trabzonspor, play-off turunu aşamadığı için 350 milyon TL'lik geliri de kasasına koyamadı. Fırtına 10 yıldır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'nden sonra gelirden de oldu. Karadeniz temsilcisi yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.