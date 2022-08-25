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Golcüler sustu

Takımın skorer ayakları Djaniny ile Cornelius adeta gol kaçırma yarışı yaptı. İki yıldız da net fırsatları değerlendiremedi. Şans da Fırtına’nın yanında değildi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Golcüler sustu

Bordo mavili takımın skorer ayakları dün gece sezonun en önemli maçlarından birinde sessiz kaldı. Cornelius ve Djaniny önemli fırsatlardan yararlanamadılar. Bunlardan ilki henüz 6. dakikada Djaniny'nin kaçırdığı pozisyon oldu. Usta krampon, kaleci ile karşı karşıya kaldı ama topu kaleciye nişanladı. 20'de ise bu kez gol kaçırma sırası Andreas Cornelius'a geldi. Viking, ceza alanı içinde kafa vuruşunu yaptı ama yine kaleci yakaladı.

30'da Djaniny ile yine gole yaklaşıldı. Ancak yine sonuç çıkmadı. 68. dakikada da Trabsonsporlu taraftarlar saç baş yoldu. Sol kanattan çizgiye inen Trezeguet, Cornelius'a pasını çevirdi. Danimarkalı oyuncu yakın mesafeden topu dışarı vurdu. Ayrıca 75'te bir kez daha Djaniny'nin kafa vuruşunu kaleci çelmeyi başardı. Bu sezon Cornelius'un 3 golü var, Djaniny'nin siftahı yok.

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